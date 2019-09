“Eu estarei do lado do ‘não’ quando eles dizem que ‘é para haver mais carros pretos, mais pessoal político, para gastar mais dinheiro’. Para isso eu também não estou cá. Agora se for para servir melhor as populações, como acredito piamente que é possível, aí estarei na linha da frente a votar a favor e a combater por isso”, assegurou.

Rio foi também questionado sobre a sua admiração pelo fundador do PSD, Francisco Sá Carneiro, repetindo que foi por sua causa que aderiu ao partido, e até comparou alguns dos momentos internos de turbulência que ambos viveram internamente.

“A própria historia do partido, quer a história do tempo dele quer a história do meu agora, comprova que há aqui fenómenos parecidos, reações parecidas”, disse, embora considerando que estas eram mais explicáveis no pós 25 de Abril pela “juventude” do partido.

“Continuo ainda hoje fascinado pela convicção, coerência e firmeza com que estava na política, que escasseava nesse tempo e escasseia ainda mais hoje”, lamentou Rio.

Saúde, pescas, carga fiscal e mobilidade foram outras das perguntas desta ‘talk’, que foi antecedida de um momento de rábula humorística encenado por dois atores, intitulado “O caos na saúde em Portugal”, o tema central no primeiro dia da ‘volta nacional’ do líder do PSD.

Coube ao cabeça de lista do PSD por Faro, o deputado Cristóvão Norte, apresentar este novo formato de campanha, que se repetirá mais algumas vezes em outras cidades.

“Um modelo que é ligeiramente diferente do que em regra se faz em campanhas: em regra fazem-se grandes comícios, onde estão sempre as mesmas pessoas, queremos fazer diferente”, justificou.

Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP elegeu três dos nove deputados escolhidos pelo círculo de Faro, dois dos quais do PSD: José Carlos Barros e Cristóvão Norte.

(Notícia atualizada às 21h50)