Quando chegou a Santo Estêvão, freguesia do concelho de Benavente, no distrito de Setúbal, o líder do PSD já tinha à sua espera três campinos a cavalo e uma comitiva de dirigentes locais junto a um arrozal.

Apesar de o objetivo passar por mostrar a Rio como se faziam as coisas antigamente, foi o método moderno que o cativou.

Depois dos cumprimentos rápidos à chegada e de ouvir as especificidades da produção do arroz carolino na lezíria ribatejana, o candidato que integra a lista pelo círculo eleitoral do Porto subiu para uma ceifeira e "deu uma voltinha" que durou poucos minutos.

Apesar de não ter conduzido a máquina, o líder do PSD seguiu ao lado do condutor e assistiu em lugar privilegiado a como se faz a colheita dos grãos que crescem em terrenos com água e que provou, depois, sob a forma de arroz doce.

"Vai mostrar como se ceifa o Costa e o PS", que passaram "quatro anos a dar palha aos portugueses", comentou o deputado Duarte Marques, número três na lista de Santarém às legislativas de 06 de outubro.

Questionado se ficou preparado para a ceifa depois da experiência, o social-democrata respondeu que sim, "caso precise de alguma profissão alternativa".