"O país tem estrangulamentos estruturais no seu funcionamento. O nosso desenvolvimento está condicionado por determinados estrangulamentos de ordem estrutural que temos de conseguir ultrapassar", disse Rui Rio, numa iniciativa inserida no encontro dos Autarcas Sociais-Democratas

Nesses "estrangulamentos", o presidente social-democrata apontou para a reforma do sistema político, da justiça e da descentralização, "em nome do interesse nacional".

"Não é possível na maioria deles serem ultrapassados por um único partido, nem que tenha uma maioria confortável no parlamento, seja ele qual for. Tem de ser sempre por acordos alargados", acrescentou.

Na visão de Rui Rio, o país precisa de ter uma estratégia de crescimento económico, que “não existiu nestes últimos quatro anos", para Portugal criar mais riqueza e poder resolver os seus problemas.

"Se não conseguirmos que Portugal cresça mais e melhor, todos os outros problemas serão muito difíceis de resolver", avisou.

No patamar imediatamente a seguir, Rui Rio colocou a melhoria dos serviços públicos, que "pioraram substancialmente relativamente a 2015 com a governação do PS".