Em Aveiro votam 642. 185 eleitores, que elegem 16 deputados à Assembleia da República.

Em 2022, o Partido Socialista foi o mais votado com 144.198 votos que lhe garantiu a eleição de oito deputados.

O PSD, com 130.192 votos, ficou em segundo lugar e elegeu sete deputados.

A terceira força política foi o Chega que elegeu um deputado com 20.562 votos.

O Bloco de Esquerda com 16.708 votos e a Iniciativa Liberal com 16.294 votos foram, respetivamente, a quarta e a quinta força política mas não conseguiram eleger qualquer deputado.

O CDS teve 8.962 votos e o PCP-PEV teve 6.551 votos, também sem elegerem deputados.

Dos 642.602 eleitores inscritos em 2022 em Aveiro, votaram 364.858.

Quem são os cabeças de lista nas eleições legislativas de 2024?

PS – Pedro Nuno Santos

Líder do PS desde dezembro de 2023. Natural de São João da Madeira, foi eleito deputado pelo círculo distrital de Aveiro em 2022 e é Presidente da Federação de Aveiro do Partido Socialista.

AD – Emídio Sousa

Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, reeleito para o terceiro mandado em 2021 com 49% dos votos que deram ao PSD 7 em 11 vereadores.

Chega – Jorge Galveias

Presidente da Mesa Nacional do Partido Chega, foi eleito deputado por Aveiro nas eleições legislativas de 2022.

O presidente do partido Chega, André Ventura (E), abraça o presidente da mesa, Jorge Galveias, durante a 6.ª Convenção Nacional do partido em Viana do Castelo, 13 de janeiro de 2024. ESTELA SILVA/LUSA créditos: © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

IL – Mário Amorim Lopes

É membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal e professor auxiliar na Universidade do Porto, onde é também vice-director do Programa Doutoral em Engenharia e Políticas Públicas.

créditos: DR

CDU – Joana Dias

A candidata da CDU foi eleita para a Assembleia de Freguesia de S. João da Madeira. Membro da Direcção da Organização Regional de Aveiro do PCP. Ajudante de lar residencial da CERCI.

BE – Moisés Ferreira

Deputado Municipal em Santa Maria da Feira. Membro da Mesa Nacional e Comissão Política do Bloco de Esquerda. Foi deputado na Assembleia da República na XIV e na XIII Legislatura.

PAN – Ana Gonçalves

Natural de Santa Maria da Feira, Ana Gonçalves é filiada no PAN desde 2017. Professora do ensino básico, assume as funções de porta-voz da Comissão Política Distrital de Aveiro e da Concelhia de Santa Maria da Feira e faz ainda parte da Comissão Política Nacional.

Livre – Joana Filipe

Natural de Aveiro, integra o gabinete de apoio ao vereador do LIVRE, Rui Tavares, na Câmara Municipal de Lisboa desde 2021 e faz parte do partido desde 2019. Apresenta-se como trabalhadora-estudante.

Pode consultar aqui as listas integrais de todos os partidos que concorrem no círculo eleitoral de Aveiro.