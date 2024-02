Em Beja votam 119. 112 eleitores, que elegem 3 deputados à Assembleia da República.

Em 2022, o Partido Socialista foi o mais votado com 29.533 votos e dois deputados eleitos pelo círculo distrital de Beja.

A CDU teve 12.442 votos e ficou em segundo lugar, tendo eleito um deputado.

O PSD com 10.767 votos ficou em terceiro lugar, mas sem eleger qualquer deputado.

Em quarto lugar ficou o Chega com 6.932 votos, quase o triplo do Bloco de Esquerda que teve 2.511 votos.

A IL teve 1.388 votos e o PAN 597 votos.

Dos 120.888 eleitores inscritos em 2022 em Beja, votaram 67.530.

Quem são os cabeças de lista nas eleições legislativas de 2024?

PS – Nélson Brito

Foi presidente da câmara municipal de Aljustrel e é atualmente deputado do grupo parlamentar socialista e presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS.

AD – Gonçalo Valente

Presidente da Distrital de Beja do PSD e vereador, sem pelouros, na Câmara de Ourique liderada pelo PS.

Chega – Diva Ribeiro

Presidente da Mesa da Assembleia Distrital de Beja do Partido Chega e Presidente da Concelhia de Beja do Partido Chega.

IL – Ana Paula Pereira

Ana Paula Pereira é diretora pedagógica da Escola Profissional de Odemira e volta a ser a cabeça de lista da Iniciativa Liberal pelo círculo de Beja.

CDU – João Dias

Deputado pela CDU nas últimas três legislaturas, é enfermeiro e membro da concelhia de Beja do PCP.

BE – José Esteves

É oficial de justiça e encabeça a lista do BE por Beja. Nas últimas eleições autárquicas foi candidato pelo BE à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.

PAN – Luís Coentro

É militante do PAN e diretor clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo

Livre – Fausto Camacho Fialho

Estudante/bolseiro de Doutoramento, integrou o Livre em novembro de 2023.

Pode consultar aqui as listas integrais de todos os partidos que concorrem no círculo eleitoral de Aveiro.