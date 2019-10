Às 00:18, quando falta apurar os resultados numa freguesia, PAN tinha quatro deputados eleitos: André Silva e Inês Sousa Real, por Lisboa, Bebiana Cunha, pelo Porto e Maria Cristina Rodrigues por Setúbal.

Com os resultados de hoje, o PAN passa a poder formar um grupo parlamentar, depois de ter eleito apenas um deputado em 2015 (André Silva).

No momento em que estava garantido o segundo deputado, já a número dois da lista do PAN por Lisboa, Inês Sousa Real, tinha salientado que hoje "é um momento feliz".

"Pela primeira vez, o PAN tem um grupo parlamentar", sublinhou a porta-voz do partido para a noite eleitoral, referindo que se espera também mais representação "a sul", onde "as projeções estão otimistas", disse na altura, no Museu da Cidade, onde o partido acompanha a evolução dos resultados eleitorais.

Apesar de apelar à calma enquanto se aguarda pelo resto dos resultados das legislativas, Inês Sousa Real voltou a realçar que o grande objetivo do PAN, que era passar de um deputado para um grupo parlamentar, está atingido.