O referendo de Chaves

O referendo local em Chaves, o primeiro na história do município, é sobre a reabertura ao trânsito da ponte romana, que é pedonal desde 2008 e está classificada como monumento nacional, vai realizar-se a 13 de setembro, próximo domingo, e terá uma única pergunta de resposta "sim" ou "não": "Concorda com a reabertura da ponte romana de Chaves ao trânsito de veículos automóveis ligeiros, num único sentido?".

A proposta para a realização do referendo em Chaves, apresentada pelo executivo liderado por Nuno Vaz e aprovada em reunião de câmara em 22 de junho, foi também aprovada em Assembleia Municipal de Chaves e validada pelo Tribunal Constitucional.

Um relatório sobre a ponte romana de Chaves revela não serem evidentes consequências estruturais relevantes da circulação automóvel, mas considera que a atual utilização pedonal é a ideal. Disponível no sítio oficial na Internet da autarquia de Chaves, o relatório da inspeção realizada refere que "a ponte já foi utilizada como via rodoviária e não são evidentes consequências estruturais relevantes que resultem desta situação".

Ir a votos em tempo de Covid-19

As medidas de prevenção devido à pandemia de covid-19 estão publicadas no site da Câmara Municipal de Chaves. Fonte do município explicou ao SAPO24 que as orientações foram desenhadas em acordo com as diretrizes da Direção Geral da Saúde (DGS) e a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Além do uso de máscara e a manutenção do distanciamento de dois metros enquanto aguarda a vez para votar por parte do eleitor, é referida a desinfeção das mãos à entrada e saída da secção de voto e recomendada a utilização de caneta própria — não é obrigatório. Fonte da autarquia referiu ainda que se mantêm os circuitos desfasados para entradas e saídas, de acordo com o já aplicado.

Também foram divulgados pela autarquia os canais à disposição dos eleitores recenseados no concelho de Chaves para encontrarem o local onde podem votar.