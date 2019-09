Contactada pela Lusa em vésperas da campanha para as legislativas regionais de 22 de setembro, a professora de Ciência Política na Universidade de Aveiro, que há 10 anos estuda o percurso político da Madeira, disse que o eleitorado madeirense é muito participativo, porque as eleições do arquipélago têm sempre taxas de participação de mais de 50%.

Por isso mesmo, considera que não se pode dizer que os sucessivos governos regionais resultem de uma “escolha diminuída”.

“Se a soberania está no povo, o povo tem escolhido”, afirmou.

Questionada sobre os motivos de o mesmo partido permanecer tanto tempo no poder (o PSD governa a região desde as primeiras eleições democráticas, em 1976), a investigadora apontou motivos históricos, culturais e da dinâmica das instituições regionais.

“São circunstâncias históricas, culturais e sociológicas que têm vindo a explicar este tipo de padrão. Temos uma estrutura de administração pública muito pesada que sustenta grande parte da população empregada na Madeira e um eleitorado das ilhas muito conservador, devido à sua história, àquilo que foi o seu processo de democratização e a sua história antes do 25 de Abril”, afirmou.

“Há aqui uma herança muito pesada, histórica e cultural, que vem contribuindo e vem explicando estes fatores de longos períodos de incumbência do mesmo partido, neste caso, até do mesmo líder, no poder”, acrescentou, referindo-se a Alberto João Jardim, que liderou o executivo durante quase quatro décadas.