“Paulo Cafôfo fanaticamente elogia o regime e Alberto João Jardim como 'o grande democrata Alberto João Jardim'” e “defende a continuação do regime”, disse o candidato, referindo-se a uma entrevista dada pelo cabeça de lista do PS ao jornal Expresso, na qual afirma que o antigo presidente do Governo Regional "é uma personalidade inigualável" e que "é impossível alguém sequer comparar-se com ele".

Edgar Silva falava na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, durante uma ação de campanha.

Para o comunista, as palavras de Paulo Cafôfo foram “muito importantes” para a “atual situação política”, porque “criam dois polos muito claros”.

“De um lado está Miguel Albuquerque e o PSD, que estão de braço dado no prolongamento do regime, mas agora Paulo Cafôfo e o PS, com os elogios ao jardinismo, quase fanáticos, veem contribuir para uma demarcação dos polos. Há o polo dos que elogiam o jardinismo e os que querem mais jardinismo para a região e aí está Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo”, afirmou.

“Depois há uma outra via, que é de quem luta por uma alternativa e luta na Madeira por mais e melhor democracia”, como a CDU, acrescentou.