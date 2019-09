“Há sempre uma separação em termos de regionalismo, porque o norte continua afastado do sul, pelas suas características ambientais e geográficas. O turismo não tem sido tão fácil e não se tem privilegiado tanto o norte como o sul - toda a área do Funchal e zona oeste, e é importante unir a ilha”, avançou a candidata do PAN Isabel Braz, que se apresenta como quinta da lista do partido às eleições legislativas regionais da Madeira, agendadas para domingo.

Numa ação de campanha pelo lado norte da ilha, nomeadamente pelos concelhos de Porto Moniz, São Vicente e Santana, Isabel Braz recebeu as preocupações da população, que se queixam que os políticos só aparecem durante as campanhas, “que depois das campanhas e depois das eleições ninguém mais se lembra deles”.

“Somos todos pessoas duma ilha e temos que defender a ilha no seu todo e não apenas as áreas que já estão mais desenvolvidas”, afirmou a candidata do PAN, em declarações à agência Lusa, acrescentando que o projeto do partido pretende “tentar fazer diferente”.

Destacando a existência de “estradas desenvolvidas” na Madeira, Isabel Braz propôs a dinamização do lado norte da ilha, referindo que “não há motivo para que não se façam, por exemplo, festivais e outras coisas que poderiam ser itinerantes e não serem sempre na zona sul”.

“Não pretendemos vir ensinar a missa a quem já está há muitos anos. Estamos a começar a nos inteirar de muitas das questões, de região a região, de localidade a localidade, e esta campanha tem sido importante, até mais do que tentar captar votos e eleitorado, a percebermos das dificuldades, para podermos fazer propostas pertinentes e não apenas porque os outros partidos as fazem”, expôs.