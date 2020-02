“As propostas vão ser entregues à empresa que será responsável pela elaboração do plano estratégico, ainda por escolher e a quem caberá estudar da sua viabilidade”, referiu a fonte camarária, adiantando não estar também definido o prazo para a apresentação do documento que orientará a estratégia das duas cidades durante a próxima década.

A implementação de medidas mais ecológicas e com menos emissões de dióxido de carbono, e a criação do cartão do eurocidadão de Valença e Tui, que permita o acesso aos serviços de ambos os lados, a espaços culturais e desportivos entre outros, estão entre as medidas propostas na assembleia da eurocidade, constituída em 2012.

Atividades conjuntas das escolas; identificação, estudo e divulgação das áreas naturais de Valença e Tui; reforço das facilidades legais na utilização das escolas e infantários de Valença e Tui, por cidadãos portugueses e espanhóis, com pagamento em função dos rendimentos; e redução da burocracia na fixação de investimento estrangeiro são outras das propostas apresentadas pelos eleitos dos dois municípios vizinhos na reunião, que também evocou o oitavo aniversário da constituição formal da eurocidade.

Da lista constam também a integração das freguesias e paróquias dos dois lados do rio Minho no plano de atividades conjunto, a aposta no turismo sustentável e o aproveitamento do rio Minho como fator de desenvolvimento sustentável.

Estudar e promover a história comum de Tui e Valença, transformar a rádio municipal de Tui na rádio da eurocidade, implementar uma de rede de transportes públicos entre as duas cidades e reforçar os serviços básicos partilhados são outras das medidas.

A primeira assembleia decorreu este ano em Valença, passando a realizar-se anualmente e com caráter rotativo. Na assembleia da eurocidade têm assento todos os elementos da Assembleia Municipal de Valença, bem como do órgão congénere do lado galego.

A maturação da agenda estratégica cultural e desportiva são dois dos objetivos do "Unicidade".

O projeto prevê a criação de um “balcão da eurocidade” com o intuito de ajudar os espanhóis que trabalham em Valença (distrito de Viana do Castelo) e os portugueses que trabalham do outro lado da fronteira, separados por pouco mais de três quilómetros, sobre as suas obrigações legais e noutras matérias.