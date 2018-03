Numa entrevista à agência Lusa, a propósito dos 25 anos do Centro Cultural de Belém (CCB), que se cumprem no dia 21 de março com a celebração de um “Dia Aberto”, o Elísio Summavielle, presidente da insitituição, recordou que o conceito de “cidade aberta” é inspirado no arquiteto Vittorio Gregotti, autor do projeto do CCB em conjunto com Manuel Salgado.

“Em 1992, Vittorio Gregotti falava nesse conceito de cidade aberta para o funcionamento do CCB. É nele que se inspira esta ideia de uma programação mais aberta, com a qualidade e diversidade que estamos a atingir cada vez mais”, avaliou Elísio Summavielle.

Para os próximos anos, o presidente do CCB quer projetos de maior ambição, com mais eventos de verão, ao ar livre, nos jardins, nomeadamente, já este ano, com festas e cinema, para celebrar, entre outros temas, os 50 anos dos acontecimentos de maio de 1968.

“O próprio público fará esse julgamento, mas temos uma programação mais eclética. Criámos temporadas e ciclos sobre as artes, o pensamento”, recordou, acrescentando que o centro cultural também tem procurado criar projetos em parceria, como já aconteceu com o Teatro Nacional de São Carlos, na ópera.

Ainda nas parcerias, o responsável considera importante reforçá-las também noutras áreas, como na música contemporânea: “Há qualidade na produção artística dos nossos jovens, e é papel do CCB estimular a criação nas artes performativas”.