O empresário e milionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, tornou-se esta segunda-feira no maior acionista externo da rede social Twitter, depois de ter comprado 73.486.938 ações da rede social, o que equivale a uma participação de 9,2%, avaliada em cerca de 2,89 mil milhões de dólares.

O negócio foi confirmado pela comissão de valores mobiliários norte-americana e animou o pré-mercado do Nasdaq, antes da abertura de Wall Street, fazendo as ações do Twitter disparar até 26%. Paralelamente, também o Snapchat (+2,7%), a Meta (+0,8%) e a Tesla (+0,65%) cresceram à boleia da mais recente aquisição de uma das pessoas mais ricas do mundo.

Musk tem 80 milhões de seguidores no Twitter, plataforma que utiliza para comunicar várias decisões empresariais e a sua visão do mundo, tantas vezes em volta em polémica. Ainda na semana passada, o empresário assumiu que estava a "ponderar seriamente" criar uma nova rede social, numa publicação que era acompanhada por uma sondagem em que perguntava se o Twitter cumpria “rigorosamente” o princípio da liberdade de expressão, um valor “essencial para uma democracia saudável”.

“As consequências desta sondagem serão importantes. Por favor, vote com responsabilidade”, escreveu. Os seguidores manifestaram-se e foram claros: na opinião de mais 70% dos votantes, o Twitter não é escrupuloso no cumprimento da liberdade de expressão.

Musk tem 50 anos e uma fortuna pessoal avaliada em 289 mil milhões de euros.