O excêntrico fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla e responsável pela empresa aeroespacial SpaceX pareceu apontar para uma nova proposta dos democratas, que querem aumentar os impostos sobre os mais ricos e taxar as suas ações, que geralmente só são tributadas quando são vendidas.

"Fala-se muito ultimamente que lucros não realizados são um meio de evitar impostos, então proponho vender 10% das minhas ações da Tesla", escreveu Musk. "Vocês concordam?", perguntou aos internautas, propondo votar "sim" ou "não".

"Vou respeitar o resultado do questionário, qualquer que seja a conclusão", acrescentou o bilionário.

Na manhã deste domingo, as respostas inclinavam-se 56,9% a favor do "sim".

De acordo com a Bloomberg, Musk possuía em 10 de junho 17% das ações em circulação da Tesla, que atualmente valem 208,37 mil milhões de euros. O empresário também recebeu um grande pacote de opções de ações e ações conversíveis como compensação.

Com as suas participações em outras empresas, Neuralink e, acima de tudo, SpaceX, Musk é, em teoria, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada pela Bloomberg em mais de 338 mil milhões de dólares.

"Lembrem-se de que não recebo salário em dinheiro ou bónus", destacou Musk no Twitter. "Só tenho ações, portanto, a única forma de pagar pessoalmente os impostos é vendendo ações", acrescentou.