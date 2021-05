No monólogo de abertura do programa, Musk gabou-se de ser a primeira pessoa com essa síndrome a ser convidada para o SNL. "Ou pelo menos a primeira a admitir", afirmou.

"Sei que disse ou publiquei coisas estranhas [nas redes sociais], mas é assim que o meu cérebro funciona. Para qualquer pessoa que ofendi, só quero dizer: reinventei os carros elétricos e estou enviar pessoas a Marte num foguete", disse. "Vocês achavam que eu seria um indivíduo normal e relaxado?", questionou.

No SNL, Musk fez piadas sobre si mesmo: os seus tweets, o nome incomum do filho. E, claro, como grande promotor das criptomoedas, elogiou a dogecoin.

Pressionado a dizer exatamente o que era essa criptomoeda, o dono da Tesla descreveu-a como sendo "um veículo imparável que vai dominar o mundo", mas só para depois acrescentar que é na verdade um "hustle" (um "esquema").

Assim, pela segunda vez no espaço de uma semana, Musk fez variar o preço da moeda, que caiu até 49 cêntimos de dólar durante a transmissão do programa, quando pouco antes estava a 74, de acordo com a CoinDesk.