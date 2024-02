“A Câmara Municipal de Elvas reuniu esta manhã com os grupos que integram o corso de Carnaval, tendo sido decidido por todos cancelar o deste domingo, devido às condições meteorológicas”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo município.

Com o cancelamento do corso de hoje, devido à “instabilidade do tempo e previsão de continuidade da chuva durante a tarde”, os grupos foliões do XXVI Carnaval Internacional de Elvas voltam a desfilar no centro histórico da cidade alentejana na próxima terça-feira, disse a autarquia.

A Câmara de Elvas investiu 150 mil euros na edição deste ano do Carnaval, que reúne anualmente milhares de foliões portugueses e espanhóis naquela cidade raiana.

Durante a semana, em respostas enviadas à Lusa através de correio eletrónico, o município indicou que esperava cerca de 3.000 participantes no Carnaval deste ano, com três corsos carnavalescos.

Além de grupos de foliões em representação de associações e freguesias do concelho, participam nesses festejos grupos de comparsas espanhóis e muitas pessoas mascaradas.

Devido ao mau tempo previsto para hoje, também os desfiles de Carnaval previstos para hoje em Sesimbra (Setúbal) e Loulé (Faro) foram cancelados pelas respetivas organizações, conforme noticiou a Lusa.