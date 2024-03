Em dia de greve, Marcelo sublinha "papel fundamental do jornalismo na nossa Democracia"

Numa nota publicada no site da Presidência, é destacado que: "Na sequência das declarações que tem feito sobre a importância da Comunicação Social, o Presidente não quer deixar de sublinhar de novo, neste dia, o papel fundamental do jornalismo e de jornalistas livres e independentes na nossa Democracia, órgãos de comunicação social fortes, com titulares plenamente conhecidos com toda a transparência, profissionais respeitados e dignificados, pois “onde não há comunicação social forte, não há democracia forte”".

Recorde-se que também no dia de hoje o líder do PCP foi recebido pelo chefe de Estado depois das Eleições Legislativas deste domingo, e esperavam-se declarações durante esta tarde tal como aconteceu com os restantes líderes já recebidos do PAN e Livre. Porém, tendo em conta a greve dos jornalistas decretada para esta quinta-feira, Paulo Raimundo acabou por não falar após 1h20 com o Presidente.

Os jornalistas estão hoje em greve contra os baixos salários, precariedade e degradação das condições de trabalho, como pode ser consultado no caderno reivindicativo aqui.

Durante o dia esperam-se concentrações em Coimbra, Porto, Ponta Delgada e Lisboa.