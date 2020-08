Numa pequena loja junto ao Santuário de Fátima, Vanessa Gonçalves diz que que o negócio tem estado muito calmo, apesar de alguns sinais de retoma "nas últimas duas semanas".

Apesar disso, "não tem nada a ver com outros anos", conta à agência Lusa a vendedora, lamentando-se pela falta de peregrinos estrangeiros, com mais poder de compra e com maior apetência para levar algumas lembranças de Fátima.

No entanto, os vendedores vão-se adaptando e, para além das tradicionais imagens da Nossa Senhora, postais e outros artigos, têm agora disponíveis terços e pulseiras com as contas com as cores do arco íris e máscaras com a imagem estilizada do rosto de Fátima.

"Têm tido saída. Mais as pulseiras até que os terços", conta Vanessa Gonçalves, referindo que estes artigos começaram a chegar a partir de junho.

Nas pulseiras, misturam-se as cores do arco-íris com a imagem da Nossa Senhora, e, nos terços, há uma medalha, com o arco-íris e a inscrição "Vai Ficar Tudo Bem".

Já Vânia Braz, noutra loja, ainda não vendeu as pulseiras nem os terços associados à mensagem otimista que tanto se repetiu por janelas por todo o mundo, muitas vezes, em desenhos feitos por crianças em confinamento.

Também esta comerciante se queixa do pouco movimento que tem tido.

"O que temos hoje é uma amostra", lamenta Vânia Braz.