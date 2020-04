“Este é um equipamento extremamente importante, porque ao contrário, se calhar, do que a maioria das pessoas pensa, ainda existem casas numa freguesia do centro de Lisboa, como Campolide, que não têm saneamento básico”, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Campolide, André Couto, indicando que, apesar de já não ser a maioria, ainda há munícipes de Lisboa a viver sem casa de banho.

Localizado junto ao parque florestal de Monsanto e ao Aqueduto das Águas Livres, numa zona de pequenas moradias, o balneário público do bairro da Serafina foi inaugurado em 1949, para melhorar as condições de higiene das populações, objetivo que se mantém nos dias de hoje.

No âmbito do plano de contingência para combate à covid-19, a Junta de Freguesia de Campolide decidiu alargar o horário de funcionamento do balneário – desde 23 de março está aberto quase todos os dias, exceto ao domingo. Além de permitir tomar banho, por 0,20 euros, o equipamento disponibiliza lavagem e secagem da roupa, por 1,50 euros.

“Nesta fase em especial, é normal que, com o encerramento de outros equipamentos que existem do género na cidade, venham pessoas de outras freguesias aqui, como têm vindo. E é normal também que as pessoas que já vinham venham agora com maior frequência, uma vez que estamos num período complicado em termos de saúde pública”, indicou o autarca de Campolide.

No geral, há “mais homens do que mulheres e com perfis de idades variados”, na maioria fregueses de Campolide.