A informação foi revelada pelo jornal Expresso, que salienta também que uma das pessoas envolvidas será mesmo um militante do Chega, que estará “indignado” e a ponderar fazer queixa à polícia.

A pessoa em causa é Leonardo Silva, representante do Chega em Oeiras, que relatou o que se passou, quando estava em casa. “Era o líder da JS Oeiras a dizer que precisava dos meus dados pessoais para o sorteio dos bilhetes do NOS Alive”, disse ao Expresso, confessando que sabia da existência de um sorteio, mas estranhou a ação da JS.

“Fiquei desconfiado, não sabia que era necessário dar os dados. Mas decidi dar o benefício da dúvida”, explica, tendo, ainda assim, dado os seus dados, assim como os da sua irmã menos e ainda de um amigo, acabando por receber os ingressos para o NOS Alive.

Após um mês, contudo, ficou a saber da sua filiação, após receber o cartão de militante no correio. “Fiquei indignado porque sou militante do Chega e contra o PS. Ninguém me disse que os dados iam ser utilizados para me filiarem [na JS]. E fizeram o mesmo à minha irmã, que é menor de idade, o que é gravíssimo”, sublinha Leonardo, que garante: “Não assinei nada em troca dos bilhetes.”

Entretanto, a JS Oeiras já reconheceu o erro e garante ir corrigi-lo.