Um grupo de homens armados, ainda por identificar, atacou hoje a zona diplomática da capital do Burkina Faso, Ouagadougou, causando vários incêndios e envolvendo-se em confrontos com as forças de segurança perto da Embaixada francesa, dizem os ‘media’ locais. A embaixada de França na cidade divulgou uma nota nas redes sociais onde diz estar a ser atacada.

Ahmed OUOBA / AFP