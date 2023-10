“Escrevi hoje ao Presidente da Câmara de Lisboa informando-o que Israel não participará na conferência Web Summit devido às declarações ultrajantes proferidas pelo diretor executivo da conferência, Paddy Cosgrave”, escreveu Shapira, em português, na rede social.

“Mesmo nestes tempos difíceis, ele é incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremistas e de denunciar as actividades terroristas do Hamas contra pessoas inocentes. Dezenas de empresas já cancelaram a sua participação nesta conferência, e encorajamos outras a fazê-lo. Devemos ter tolerância zero em relação aos actos terroristas e de terror!”, concluiu.