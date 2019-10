“Essa esquerda aqui na França não aceitou essa derrota. E o Bolsonaro aqui perdeu nas urnas. Tudo bem que não tenham votado para o Bolsonaro, mas quando o Lula ganhou as eleições, quem perdeu, o centro-direita, não ficou fazendo essa mesma atividade contra o Brasil como eles fazem. Eles não estão a agir democraticamente porque caberia a eles aceitar o resultado das urnas e, aparentemente, eles não aceitam”, afirmou.

Questionado pelas posições polémicas de Jair Bolsonaro e alguns dos seus ministros em relação à homofobia e se isso não prejudica as relações com outros países, o embaixador negou que essas posições tenham tido qualquer força desde que o Governo subiu ao poder.

“O Presidente Bolsonaro não mudou uma única lei. Não é uma política de Estado perseguir os homossexuais. Tem assassínios de homossexuais, tem. Mas não é política de Estado, tal como não é o racismo. Temos leis contra isso. Racismo é crime, feminicídio é crime”, sublinhou o diplomata.

O embaixador, vindo recentemente de Brasília, refere que as posições do Presidente brasileiro não assustam os investidores franceses, que mostram um interesse renovado no país.

“As conversas são muito fluidas. Os investidores dizem que vão continuar a investir, que acreditam mais no Brasil de hoje do que no Brasil de Dilma ou de Lula porque a corrupção, que era endémica, atrapalhava os negócios”, concluiu.