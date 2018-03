O ministro dos Negócios Estrangeiros revelou esta terça-feira, em entrevista à RTP, que o embaixador português em Moscovo foi chamado para vir a Lisboa.

Numa entrevista à RTP esta terça-feira, Augusto Santos Silva clarificou que o embaixador português em Moscovo foi chamado a Lisboa para prestar "consultas" sobre a crise diplomática entre o Reino Unido e a Rússia.

No decorrer do dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha revelado em declarações à agência Lusa que a decisão do Governo português sobre o “caso Skripal” está “em curso” e rege-se pela defesa dos interesses “nacional, europeu e da Aliança Atlântica”, mas também pela “autonomia, prudência e firmeza”.

“A medida que em cada momento se revelar mais conforme aos interesses nacionais portugueses, aos interesses europeus e aos interesses da Aliança Atlântica, essa será a medida que nós tomaremos, porque são esses os três critérios: o nosso interesse nacional, enquanto país que fala com toda a gente no mundo e que tem uma enorme facilidade de contacto com todas as grandes regiões do mundo, e os interesses europeu e da Aliança Atlântica”, considerou o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Também esta tarde, a NATO anunciou que decidiu expulsar sete diplomatas da missão da Rússia junto daquela organização, na sequência do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido, cuja responsabilidade Londres atribui a Moscovo. No total, até ao momento, cerca de vinte países decidiram expulsar mais de 120 diplomatas russos.

O envenenamento de Skripal desencadeou uma grave crise nas relações já tensas entre Moscovo e o Ocidente e foi seguido da expulsão de 23 diplomatas russos de território britânico e do congelamento das relações bilaterais.

A Rússia, que clama inocência, anunciou como represália a expulsão de diplomatas britânicos do seu território e pôs fim às atividades do British Council no país.