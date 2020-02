As mesmas fontes precisaram que os representantes dos 27 Estados-membros vão trabalhar agora, em separado, as secções do documento do mandato relacionadas com a igualdade de condições, esperando-se uma nova reunião de embaixadores na próxima segunda-feira.

Nessa reunião, que ainda não foi convocada segundo as fontes comunitárias, é expectável a aprovação do mandato.

Em 03 de fevereiro, a Comissão Europeia (CE) publicou a sua proposta de diretrizes para as negociações de uma futura parceria entre Londres e Bruxelas, depois da saída britânica do bloco comunitário (processo conhecido como ‘Brexit’), oficializada no passado dia 31 de janeiro.

No documento, Bruxelas oferece ao Reino Unido um acordo comercial “altamente ambicioso”, que prevê nenhuma tarifa ou taxa para todos os produtos que entrem no mercado único e enfatiza a necessidade de manter condições iguais entre as duas partes para garantir uma concorrência justa.