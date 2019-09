"A guarda costeira enviou vários meios de resgate, juntamente com meios locais, para socorrer mais de 30 pessoas" que se encontram num navio perto da ilha de Santa Cruz, publicaram as autoridades de Los Angeles na sua conta do Twitter.

Numa outra publicação, é avançado que alguns membros da tripulação já foram resgatados, um com ferimentos ligeiros, e que estão a decorrer as operações para resgatar as restantes pessoas a bordo.

A ilha de Santa Cruz fica a cerca de 140 quilómetros de Los Angeles, na Califórnia.