A embarcação de recreio “Anne S. Pierce”, de bandeira americana, encalhou hoje no interior do porto da Horta, na ilha do Faial, Açores, quando se preparava para atracar na marina, revelou fonte da empresa pública Portos dos Açores.

Segundo a mesma fonte, o iate a motor, com 32 metros de comprimento, oito de boca e quatro de calado, ficou preso ao fundo numa zona próxima do plano inclinado, utilizado para varar barcos, provavelmente devido ao vento que se fazia sentir na ocasião em que o comandante estava a iniciar a manobra de atracação. A Capitania do Porto da Horta e a Portos dos Açores ainda tentaram rebocar o iate, com recurso a um rebocador de pequeno porte, mas a dimensão e o peso da embarcação não ajudaram à manobra de desencalhe. A mesma fonte adiantou que o iate "não corre risco estrutural" e que os seus ocupantes estão bem de saúde, aguardando agora que seja feita uma "avaliação" ao casco por um mergulhador profissional. As autoridades portuárias estão também de prevenção, para o caso de ser necessário colocar barreiras de proteção, em redor do iate, no sentido de prevenir algum foco de poluição. Nova tentativa para desencalhar a embarcação será efetuada durante a tarde, por altura da maré alta. O "Anne S. Pierce" foi construído no Canadá, em 1982, na altura como barco de pesca, e foi entretanto transformado em iate de luxo.