A emigração portuguesa para a Noruega é um “fenómeno recente”, segundo aquele instituto, com um pico em 2012, e na sequência de um crescimento acelerado desde 2010.

A emigração portuguesa para a Noruega continua, porém, a representar uma fração muito pequena da imigração naquele país nórdico (1%).

As autoridades norueguesas contabilizaram um total de 44.408 entradas de estrangeiros no país em 2018, constituindo as entradas de portugueses apenas 1% da imigração registada.

Desde 2014, porém, verificava-se uma tendência de queda de entrada de portugueses na Noruega, que o número do ano passado veio contrariar.