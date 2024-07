Em Vilar Formoso decorre hoje a 22ª edição da campanha anual de segurança rodoviária "Sécur'été 2024 – Verão em Portugal", promovida pela associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan, destinada aos emigrantes que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão.

A iniciativa realizada na principal fronteira terrestre de Portugal contou esta manhã, com a participação do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, do secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro e do presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Ribeiro, entre outros responsáveis.

Na abordagem aos emigrantes, os dois membros do Governo deixaram palavras de acolhimento e reforçaram conselhos.

“Cuidado com a estrada. Vão descansando para terminarem a viagem e aproveitem bem as férias”, desejou José Cesário a um casal oriundo da zona de Paris, em França, e com destino a Viana do Castelo.

O condutor contou que a viagem tem sido feita com tranquilidade desde quinta-feira. “Faço esta estrada quase há 60 anos. Passei aqui pela primeira vez com 17 anos”, recordou o emigrante.

Para o secretário de estado das Comunidades é importante dar uma mensagem de boas-vindas e de agradecimento.

“Damos as boas-vindas a esta gente que faz questão de continuar a vir a Portugal, que adora Portugal. Temos de lhes agradecer tudo o que fazem por Portugal e pela divulgação dos nossos valores. Temos de lhes dizer que são bem-vindos e também obrigado por tudo isso que eles fazem”, referiu aos jornalistas.

No contacto com as famílias que passavam, o governante assinalou a emoção com que chegam a Portugal.

“Basta olhar para os seus olhos e para as suas palavras. Vêm ansiosos, vêm com uma alegria enorme para reencontrar os amigos e as famílias. Eles adoram Portugal e quem participa numa festa de emigrantes em qualquer parte do mundo percebe muito bem a adoração e o amor que tem a Portugal”, assinalou.

José Cesário admitiu que o desejo é que regressem e que o ideal seria que nenhum português saísse de Portugal. “O desejo é que eles venham e que o país se desenvolva de forma a podermos ter cada vez mais pessoas a regressar e a fixar os jovens”, assinalou aos jornalistas.

O secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, destacou a importância de se passar também uma mensagem sobre a segurança rodoviária. “É importante recordar aos nossos emigrantes a necessidade de adotar comportamentos responsáveis na estrada procurando com isso que as suas férias sejam o mais agradáveis possíveis”, disse o governante.

Paulo Simões Ribeiro apelou ao sentido de responsabilidade, com a necessidade de fazer pausa, sem manobras perigosas, sem velocidade excessiva e a não usar o telemóvel.

À passagem pela fronteira os emigrantes são também alertados para os cuidados a ter com o uso fogo para evitar incêndios florestais no âmbito da campanha “Portugal Chama”.

Este ano, a campanha da Cap Magellan tem como novidade o fato de decorrer também uma ação na primeira estação de serviço em Portugal na A25 para abordar os emigrantes que não passam na fronteira. Com a ligação direta da A25 à A62 em Espanha muitos dos emigrantes já não entram em Vilar Formoso.

A presidente da associação, Lurdes Abreu, confirma que há uma quebra de emigrantes, mas que muitos mantêm a tradição de fazer o desvio para Vilar Formoso “por uma ligação emocional”, aproveitando para descansar, comer e tirar fotos.