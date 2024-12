Uma mulher de 24 anos, que não foi identificada, foi detida por suspeita de agressão comum, danos criminais e de estar embriagada e desordeira, informou a Polícia Metropolitana de Londres à CNN internacional.

A mulher, que passou a noite de terça-feira e grande parte do dia seguinte numa cela da polícia, está a ser referida como uma empregada doméstica do palácio e estava numa saída noturna com cerca de 50 membros do pessoal do palácio.

"Estamos cientes de um incidente fora do local de trabalho que envolveu um certo número de funcionários do Palácio que tinham anteriormente participado numa receção ao início da noite no Palácio", disse um porta-voz de Buckingham à BBC.

"Embora se tratasse de uma reunião social informal, e não de uma festa de Natal oficial do Palácio, os factos serão investigados na íntegra, sendo seguido um processo disciplinar sólido em relação a cada um dos funcionários e tomadas as medidas adequadas", foi ainda referido.