De acordo com o Jornal de Notícias, a empregada de limpeza de uma mulher de 93 anos – que residia na Foz do Porto – partilhou com uma amiga motorista de TVDE a informação que a mulher tinha levantado 154 mil euros para oferecer aos netos, com o objetivo de organizar um falso sequestro e roubar o dinheiro com ajuda de dois cadastrados.

O assalto ocorreu no verão do ano passado, mas a empregada arrependeu-se e contou à Polícia Judiciária, tendo também procedido à entrega de parte do valor do roubo.

A empregada de limpeza, de 34 anos, residente em Matosinhos, tinha começado a trabalhar para a vítima três meses antes do assalto e acompanhava-a também em deslocações do dia-a-dia, entre as quais uma visita ao banco, na qual a idosa tinha levantado 50 mil euros, valor que foi guardado na habitação, onde a vítima já teria 100 mil euros.

Os cúmplices teriam combinado que a motorista levaria os dois homens cadastrados à residência e que iriam simular o sequestro da empregada, que, para não levantar suspeitas, posteriormente deveria denunciar o crime às autoridades. Os assaltantes entraram na casa da vítima e agarraram a empregada e a idosa, obrigando-a, através da violência, a revelar onde se encontrava o montante de 154 mil euros.

Os assaltantes fugiram e levaram consigo a empregada “sequestrada”, tendo posteriormente dividido o dinheiro, mas foram detidos semanas depois.

O Ministério Público acusou agora o grupo de quatro pessoas de roubo, simulação de crime e branqueamento de capitais.