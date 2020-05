O projeto, desenvolvido pela Estamparia Adalberto hoje visitada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, resulta de uma parceira com o Instituto de Medicina Molecular, a Universidade do Minho e a SONAE, engloba a produção de uma máscara reutilizável e antimicrobiana inovadora, que já teve a certificação do Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE).

"Quando vimos que 50 a 60% das nossa encomendas tinham sido canceladas ou que não as conseguimos entregar, tivemos de pensar num outro produto, que, não sendo da nossa área de negócio, poderia ajudar minimizar a situação", começou por explicar Susana Serrano, administradora da Estamparia Adalberto.

A responsável explicou que foram utilizados os conhecimentos da empresa em acabamentos funcionais para criar "um produto diferenciado, que fosse seguro e esteticamente apelativo".

"Começamos, há um mês e meio, a estudar a legislação para cumprir todos os critérios, criando uma máscara, de várias camadas, com propriedades antibacterianas, repelente de partículas e com um gestor de humidade e odor, que poder ser lavada e reutilizada", detalhou.

Desde então, a empresa já produziu 400 mil máscaras, esperando em breve escalar a produção para 500 mil artigos por semana, destinados, essencialmente, ao mercado nacional, mas também para exportação.