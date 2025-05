O administrador da empresa perdeu a vida a caminho do hospital, após ser atingido por um tiro no peito dentro da viatura em que seguia, avançou à Lusa Delfina Manhiça, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo.

"A vítima fazia-se acompanhar por mais dois indivíduos na viatura, um motorista e um outro indivíduo (...). Eles ouviram um som estranho num dos vidros da viatura, e ele gritou que estava ferido porque recebeu um tiro na região do peito”, explicou a porta-voz, acrescentando que decorrem operações para esclarecer as causas do homicídio.

A vítima perdeu a vida a caminho do Hospital José Macamo, na capital moçambicana, Maputo.

O português era administrador da Sotubos, uma conhecida empresa de venda de tubos e material de construção, propriedade do pai, que está em Portugal.