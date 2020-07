Em declarações à agência Lusa, o presidente da recém-criada Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC), Luís Fernandes avançou “não entender” porque é que a atividade não pode recomeçar.

“Já temos aprovadas as regras sanitárias desde 16 de junho, foi público, a senhora diretora-geral da Saúde [Graça Freitas] assinou o protocolo sanitário, nós vimos”, começou por explicar, frisando que a Direção-Geral de Saúde “tinha poderes para abrir as atividades encerradas no artigo três até ontem [quarta-feira]”.

Segundo Luís Fernandes, os empresários estão “desde ontem até agora” à espera, reiterando a existência do “protocolo sanitário positivo, como exige o artigo”.

“Se o parecer das regras sanitárias é positivo e existe, não entendemos. Estivemos todo o dia à espera de reunião com o secretario de Estado do Turismo ou com o ministro da Economia”, desabafou.