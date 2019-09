Segundo a ANEPE, esta carta aberta dirigida ao primeiro-ministro é “a derradeira tentativa para resolver e salvar dezenas de empresas pela via do diálogo”, uma vez que a associação empresarial manifesta “extrema preocupação e desagrado” com as medidas excecionais adotadas nas situações em que “é decretado alerta especial” devido ao risco de incêndio florestal para o território nacional.

“Não pode [a ANEPE] permanecer indiferente à perseguição infundada da qual o setor tem sido alvo pelos órgãos de decisão do país”, pois os espetáculos de fogo-de-artifício “devidamente autorizados”, realizados por profissionais e que utilizam as devidas medidas de prevenção, “não são causadores” de incêndios florestais, argumenta a associação.

A carta refere ainda que o regulamento de utilização de artefactos pirotécnicos, desenvolvido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em conjunto com outras autoridades competentes e associações do setor, prevê um conjunto de medidas específicas que visam acautelar o eventual risco de incêndio florestal.

“Critérios técnicos e objetivos, distância a espaços florestais e velocidade do vento são estabelecidos com o intuito de preservar o espaço florestal”, sublinha a missiva.

A carta refere também que as associações do setor foram desafiadas a desenvolver um estudo que corroborasse as suas afirmações, o que foi feito, tendo sido coordenado por “um dos maiores especialistas” em incêndios florestais do país, o professor Xavier Viegas.