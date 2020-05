A pandemia da covid-19 fez com que muita da indústria florestal tenha ‘stock’ suficiente de madeira nas fábricas, o que significa que há muita madeira que estava pronta para ser cortada e que ficou por cortar, podendo “ter um impacto naquilo que são os incêndios durante o verão, durante a época mais quente”, alertou.

No âmbito do trabalho das empresas, registam-se problemas associados à mão-de-obra: “continua a faltar meios profissionais”, expôs Pedro Serra Ramos, explicando que estão a surgir “muitas novas empresas”, mas que “não estão convenientemente preparadas” para a realização destes trabalhos.

Em termos dos preços, “há alguma contradição”, com algumas situações de aumento dos valores, em particular no caso dos concursos públicos, e com as novas empresas a apresentarem, sobretudo para os proprietários privados, “preços esmagados com que as empresas que normalmente trabalham nessa área não conseguem competir”.

Relativamente ao impacto da pandemia no trabalho das empresas florestais, o dirigente apontou a dificuldade nas deslocações para fora dos concelhos, em que “houve por várias vezes barramento às carrinhas de pessoal”, e os custos acrescidos na implementação das normas de segurança contra a covid-19, inclusive o transporte dos trabalhadores e as máscaras de proteção individual, o que “obriga as empresas a investir mais em cada trabalho que realizam”.

Sobre a prorrogação do prazo de limpeza de terrenos florestais, primeiro de 15 de março para 30 de abril e depois para 31 de maio, na sequência das medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da covid-19, o representante sublinhou que “o problema é de fundo e não propriamente relacionado com o prazo de realização dos trabalhos”.

A questão é sobretudo a forma como se procura “colmatar o problema do desordenamento urbano com a obrigatoriedade de realização de uma limpeza que em nada é amiga do ambiente nem da floresta”.

Na perspetiva da ANEFA, a legislação obriga a “uma limpeza que não se coaduna com os princípios da biodiversidade e da sustentabilidade”, pelo que já deveria ter sido revista, para compatibilizar a proteção das zonas periurbanas com uma exploração florestal eficiente e sustentável.

“No momento em que traçarmos as áreas que nos estão a obrigar a limpar em torno das áreas urbanas, se calhar vamos chegar à conclusão de que vamos perder grande parte da área florestal deste país”, advertiu Pedro Serra Ramos, adiantando que essa aérea tem um significado importante na preservação do setor.

Contra as atuais ações de limpezas que em “nada ajudam” a gestão florestal, a associação propõe que se encontrem soluções para que a floresta seja mais rentável e se evitem as situações de abandono por parte dos proprietários.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova prorrogação do prazo de limpeza de terrenos, o representante avançou que seria um contrassenso e poderia ser “um risco elevado”, em consequência das condições meteorológicas. Este tipo de trabalhos, lembrou, “estão proibidos em alturas em que o risco de incêndio é elevado, portanto os trabalhos têm mesmo de parar por força da lei”.

De acordo com a lei do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, após o prazo para assegurarem a gestão de combustível florestal, que foi prorrogado até 31 de maio, os proprietários ficam sujeitos a coimas, em caso de incumprimento, que variam entre 280 e 120.000 euros.

No âmbito da Operação Floresta Segura 2020, GNR identificou já 23.968 situações em incumprimento na limpeza de terrenos.