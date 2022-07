“As relações com a Rússia são importantes para Israel. Mas a comunidade judaica na Rússia é grande, é importante e surge em todas as discussões diplomáticas que temos com o Governo em Moscovo”, disse Lapid, para quem o encerramento dos escritórios é “um desenvolvimento sério que afetaria as nossas relações”, acrescentou.

Os comentários surgem depois de o Ministério da Justiça russo ter alegado que a Agência Judaica, responsável pela promoção da emigração para Israel entre outras atividades, está a recolher ilegalmente informações sobre cidadãos russos.

Israel, contudo, acredita que estes passos não se devem a problemas legais, mas são uma forma de retaliação de Moscovo contra Jerusalém pelo apoio dado à Ucrânia, de acordo com fontes do Times of Israel.

O líder israelita assegurou que uma delegação de peritos está pronta para partir para Moscovo assim que as autoridades russas deem a sua aprovação para tratar do assunto.

A delegação incluirá representantes do Gabinete do primeiro-ministro, do Conselho de Segurança Nacional, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Justiça e do Ministério da Imigração e Absorção e será supervisionada pelo diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Alon Ushpiz.

O grupo viajará com um mandato para esgotar todas as vias diplomáticas, até ao mais alto nível se necessário, para que a Agência Judaica possa continuar a trabalhar com os judeus russos.