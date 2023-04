Subiu para seis o número de mortos do prédio que desabou este domingo no centro de Marselha, no sul da França, depois de encontrado hoje um corpo sob os escombros onde, em condições difíceis, socorristas procuram os desaparecidos.

“Foi descoberto o corpo de uma sexta vítima”, disse um porta-voz dos bombeiros à agência AFP. “São descobertas macabras e difíceis”, declarou pouco antes, quando anunciou o quarto corpo encontrado, pelo ministro responsável pela habitação, Olivier Klein, em conferência de imprensa no local da tragédia. Esta manhã, um terceiro corpo foi retirado dos escombros do prédio, que abrigava cinco apartamentos e desabou após uma grande explosão. Outros dois corpos foram encontrados durante a noite. “Até ao fim, ainda acreditaremos nessa capacidade” de encontrar pessoas vivas sob os escombros, “mesmo que as chances diminuam de hora a hora, é claro”, declarou o responsável autárquico pelo pelouro da segurança, Yannick Ohanessian. Uma centena de equipas de resgate, auxiliadas por cães, drones e sondas térmicas, trabalham, com um incêndio latente sob os escombros, para tentar encontrar pessoas soterradas. O edifício de quatro andares desabou, na sequência da explosão, no início da madrugada de domingo, destruindo cinco apartamentos onde viviam oito pessoas, no total. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram