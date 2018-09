Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

Uma mulher que estava desaparecida desde sábado no Montijo, no distrito de Setúbal, foi encontrada morta na quinta-feira, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ). A filha e o genro da mulher são suspeitos do homicídio e de profanação de cadáver, tendo sido detidos.