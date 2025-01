As autoridades da República Dominicana anunciaram no domingo que recuperaram os corpos de quatro turistas, entre os quais um português, que tinham desaparecido na sexta-feira numa praia de uma estância turística de Punta Cana, a leste do país.

Este destino já não é surpresa, mas se por acaso já visitou, pode comprovar: é ou não de facto um paraíso? Foto: AFP AFP