Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa explicou que a operação conjunta com elementos do Comando Metropolitano de Lisboa, meios cinotécnicos da Unidade Especial de Polícia, "com recurso a drones da PSP e com o auxílio dos Bombeiros Voluntários do Cacém" foi possível encontrar o idoso desaparecido em zona de mato.

Encontrado "em estado de hipotermia e subnutrido" foi levado para o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca para observação, tendo sido "contactada de imediato a família para conhecimento e acompanhamento", explica o comunicado.

A operação foi iniciada logo no dia 10 de janeiro, quando os familiares participaram à Esquadra da PSP do Cacém o desaparecimento do idoso, que no dia anterior tinha saído para caminhar, sem o seu telemóvel, não voltando a casa até então.

Dado que, segundo as informações disponibilizadas, a pessoa desaparecido sofria de doença cardíaca e de demência, a "PSP considerou esta ocorrência como de risco elevado para a vítima", explicaram.