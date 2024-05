Segundo o The Guardian, que cita a televisão estatal iraniana, a equipa de resgate e salvamento encontrou o helicóptero onde viajava o presidente iraniano.Para já, não há atualizações do estado de saúde dos passageiros. Contudo, o Crescente Vermelho iraniano, o equivalente à Cruz Vermelha nos países muçulmanos, nega que a aeronave tenha sido encontrada.

Também o exército iraniano indicou ter localizado a posição “exata” do helicóptero em que viajava o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, graças a um sinal da aeronave e a outro do telemóvel de um dos tripulantes.

“Foi identificado o local exato da queda do helicóptero”, declarou o comandante do Exército no Azerbaijão Oriental, general Asghar Abbasqolizadeh, segundo a agência noticiosa oficial IRNA.

“Há alguns minutos, foi recebido um sinal do helicóptero e do telemóvel de um dos tripulantes do local do acidente”, disse a fonte.

Ao início da tarde o helicóptero que transportava o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, esteve envolvido num acidente no norte do país, segundo a imprensa local, que refere que o aparelho se terá despenhado.Citada pelas agências noticiosas internacionais, a televisão estatal avançou que o incidente ocorreu perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, cerca de 600 quilómetros a noroeste da capital iraniana, Teerão.Raisi tinha estado no Azerbaijão no início de domingo para inaugurar uma barragem com o homólogo azeri, Ilham Aliyev, naquela que é a terceira barragem construída pelos dois países no rio Aras.A área onde a aeronave terá caído é bastante inóspita e de difícil acesso, sendo conhecida pelas suas florestas e montanhas.

O Irão tinha iniciado este domingo uma operação de resgate no noroeste do país para encontrar um helicóptero, onde poderia estar o presidente Ebrahim Raisi e que sofreu um "acidente", segundo anunciou a imprensa estatal. No helicóptero seguiam ainda o ministro dos negócios estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, e o governador da província de Azerbeijão Oriental, segundo a Associated Press.

Embora as autoridades iranianas tenham estado a divulgar grandes informações acerca da queda do helicóptero onde viajaria o presidente, o ministro dos negócios estrangeiros e o governador da província de Azerbeijão Oriental, sabe-se para já que a hipótese de atentado terá sido descartada e que as buscas estão a decorrer em condições climatéricas adversas.

Um pouco antes de se saber que o helicóptero tinha sido encontrado, o The Guardian, dizia que as equipas de busca e salvamento teriam conseguido estabelecer contacto com um dos passageiros a bordo do helicóptero onde viajava o presidente iraniano. O jornal britânico acrescentou ainda que este contacto terá sido estabelecido várias vezes.

As buscas permanecem debaixo de mau tempo e muito nevoeiro, contudo os esforços iranianos para encontrar o presidente, ministro dos negócios estrangeiros, governador da província de Azerbeijão Oriental e tripulação, terão sido facilitados.

O Comissário Europeu para a ajuda humanitárias e gestão de crises, Janez Lenarčič, anunciou na sua página de Twitter que a União Europeia irá ativar o serviço de emergência Copérnico para ajudar depois de um pedido do Irão.