"A descoberta [de pedaços de avião a flutuar no mar] foi feita pelo navio de bandeira chilena Antarctic Endeavour e podem ser partes das esponjas dos tanques internos de combustível do C-130", declarou o comandante da IV Brigada Aérea, Eduardo Mosqueira, em conferência de imprensa na cidade de Punta Arenas, a cerca de 3.000 km a sul de Santiago.

Os destroços foram encontrados 30 km a sul da posição do último contacto do avião Hércules C-130, que perdeu comunicação por rádio às 18h13 de segunda-feira e foi declarado sinistrado sete horas depois.

"Vamos fazer as perícias correspondentes e quando tivermos as esponjas vamos determinar se são realmente do C-130", acrescentou Mosqueira.

Os destroços vão chegar a Punta Arenas "amanhã ou nos próximos dias", detalhou o chefe militar.

Pouco depois, o Ministério da Defesa brasileiro informou que "o Navio Polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu, por volta das 15h45, itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira", segundo um tweet do presidente Jair Bolsonaro, que reproduziu o comunicado da pasta.

"As partes do avião e os objetos estavam a aproximadamente 280 milhas náuticas (518 km) de Ushuaia, na Argentina. O navio da Marinha do Brasil permanece na área de busca em ações coordenadas com autoridades chilenas e duas lanchas do navio continuam a recolher destroços", continuou o presidente.

No início da noite, o intendente da região chilena de Magalhães, José Fernández, informou que foram encontradas "partes de pessoas" que estavam no avião militar.