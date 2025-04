Segundo a Força Aérea, o hangar vai albergar mais concretamente os "helicópteros UH-60 Black Hawk que equipam a Esquadra 551 – “Panteras”, na Base Aérea N.º 8 (BA8), em Ovar.

"O denominado Hangar Norte agora inaugurado foi alvo de uma remodelação total, tendo sido financiado com verbas provenientes maioritariamente do Plano de Recuperação e Resiliência. As obras de remodelação, que tiveram início em dezembro de 2023, ficaram concluídas em fevereiro último e resultaram numa adaptação total daquela infraestrutura às necessidades de manutenção dos helicópteros UH-60 Black Hawk", refere o comunicado.

Para o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General João Cartaxo Alves, a remodelação do Hangar Norte “não só teve de atender aos exigentes requisitos técnicos associados a esta nova aeronave da Força Aérea, mas também tiveram que corresponder aos exigentes requisitos ergonómicos relacionados com as condições de trabalho, de luminosidade e de apetrechamento técnico para que os nossos técnicos possam efetuar as suas ações de manutenção de uma forma correta e produtiva”.

"Para além da remodelação do hangar, outras intervenções estão a decorrer na BA8 por forma a dotar aquela Unidade da capacidade de operação de meios aéreos dedicados à missão de combate aos incêndios rurais. Entre as intervenções consta o futuro edifício da Esquadra 551 – “Panteras” – ainda em construção e que se prevê que esteja concluído até 2026, bem como a construção de raiz de um bairro residencial para os militares e respetivas famílias", pode-se ler ainda.

De recordar que desde 2018 que o Governo Português transferiu para a gestão da Força Aérea os meios próprios do Estado para a missão de combate a incêndios rurais. Fruto dessa nova capacidade da Força Aérea, no final de 2023, o até então Aeródromo de Manobra N.º 1 foi transformado em Base Aérea N.º 8. Paralelamente, foram assinados contratos de aquisição de nove helicópteros UH-60 Black Hawk – quatro dos quais já rececionados – e dois aviões bombardeiros pesados DHC-515 Firefighter, vulgo Canadair – a serem entregues em 2029 e 2030.

De recordar que o Governo aprovou 221 milhões de euros para a contratação até 2028 dos restantes meios aéreos que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).