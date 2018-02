"Há sempre o tempo de semear e depois o tempo de crescer, mas vamos ver como é que as coisas correm, mas foi uma conversa muito simpática, muito cortês, muito construtiva", respondeu António Costa quando questionado sobre o encontro com o novo presidente do PSD, Rui Rio, que disse ter corrido "muito bem".

O primeiro-ministro deu o exemplo da "preparação do próximo quadro comunitário de apoio (2030)”, e que é um horizonte muito largo e “é bom que haja um acordo entre todos".

"Em matérias essenciais à reforma do Estado, como a descentralização, é importante que haja um acordo entre todos. É nesse sentido e certamente as coisas vão correr bem", considerou.

Questionado sobre que PSD sai do 37.º congresso, que terminou domingo em Lisboa, Costa disse apenas: "o futuro o dirá. Para já a conversa hoje correu muito bem".

No final da audiência que durou quase duas horas e meia, Rui Rio admitiu que há "uma nova fase" nas relações com o PS e anunciou que irá ainda hoje indicar os interlocutores para o diálogo com o Governo nas áreas da descentralização e do futuro quadro comunitário.

"Estivemos os dois a tratar mais do que possa consubstanciar políticas positivas e não estivemos a carregar naquilo que nos divide", afirmou Rui Rio aos jornalistas.