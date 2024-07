O Ministério da Saúde suspendeu hoje as negociações com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) por causa do pré-aviso de greve para 02 de agosto, anunciou o sindicato, que considerou a posição da tutela “completamente intolerável”.

A vice-coordenadora Nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), Guadalupe Simões, posa para a fotografia durante ao dia de greve da Função Pública, no Hospital Santa Maria em Lisboa, 13 de março de 2015. ANTÓNIO COTRIM/LUSA Lusa