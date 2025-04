“No encontro, os líderes reiteraram o seu apoio aos esforços do Presidente Trump para alcançar uma paz justa e duradoura que garanta um futuro de segurança, soberania e liberdade para a Ucrânia”, indicou o gabinete de comunicação de Meloni em comunicado.

A primeira-ministra italiana expressou as suas condolências “pelas vítimas dos recentes ataques russos” na Ucrânia, “renovando a condenação de tais atos e assinalando a urgência de um cessar-fogo imediato e incondicional”.

Meloni apelou ainda “à necessidade de um compromisso concreto de Moscovo para iniciar o processo de paz”, e elogiou o que considerou como “plena disposição da Ucrânia a um cessar-fogo imediato” que termine com a guerra que dura há mais de três anos.

“Agora também se espera que a Rússia demonstre concretamente a sua própria vontade de alcançar a paz”, insistiu a primeira-ministra.

Zelensky e Trump marcaram hoje presença no funeral do Papa Francisco na Praça de S. Pedro, tendo, antes do funeral, reunido num encontro privado no interior da basílica que, segundo a Casa Branca, foi “muito produtivo”.

O Presidente ucraniano considerou bom o encontro com Trump, a quem agradeceu as iniciativas tomadas para terminar com a guerra.

“Esperamos resultados em tudo o que foi discutido. Cessar-fogo total e incondicional. Uma paz segura e duradoura que evite outra guerra. Uma reunião muito simbólica que poderá converter-se em histórica se alcançarmos resultados conjuntos”, destacou Zelensky.

Horas depois do encontro, Trump ameaçou com novas sanções o Presidente russo, Vladimir Putin, porque “demasiadas pessoas estão a morrer” na Ucrânia e a situação faz parecer que o seu homólogo “não quer parar a guerra”, afirmou na sua página da rede social Truth Social.

“Putin não tinha nenhuma razão para disparar mísseis contra zonas civis, cidades e populações nos últimos dias. Faz-me pensar que talvez não quer parar a guerra (…) e tem de ser tratado de maneira diferente, através de sanções bancárias ou sanções secundárias. Demasiada gente está a morrer!!!”, exclamou.