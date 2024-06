Os enfermeiros exigem melhores condições salariais e de carreira.

Segundo o pré-aviso hoje publicado na imprensa, a greve, convocada SEP decorre entre as 08:00 e as 24:00, abrange os turnos da manhã e tarde, mas inclui a prestação de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de “necessidades sociais impreteríveis”.

Entre os objetivos da greve estão a “justa e legal contabilização dos pontos detidos para efeitos de progressão, nomeadamente os relativos aos biénios 2019-2020 e 2021-2022, a contabilização de 1,5 pontos entre 2004 e 2014 e o pagamento atualizado e dos devidos retroativos, desde 2018, decorrentes das mudanças de posição de carreira.

É ainda exigida a operacionalização do designado ‘acelerador de carreira’, a transição para a categoria de enfermeiro especialista de todas as enfermeiras que não transitaram, “pelo legítimo exercício do seu direito de parentalidade”, a vinculação efetiva de todos os que tenham vínculo precário e a contratação de mais enfermeiros, de acordo com as necessidades.

O anúncio desta greve surge um dia antes da reunião agendada com a ministra da Saúde para o início da negociação da alteração da grelha salarial e das questões de carreira.

Os enfermeiros estiveram em greve no passado dia 10 de maio, mas a nível nacional, numa paralisação também convocada pelo SEP para exigir o início do processo negocial com fixação de memorando de entendimento sobre as matérias a negociar (contagem de pontos, carreira de enfermagem e outros aspetos) e o respetivo calendário.

A greve de maio, que envolveu também uma concentração no Campo Pequeno, em Lisboa, teve uma adesão de 76,8%, segundo o SEP, sendo os efeitos mais visíveis nos blocos operatórios e nas consultas externas nos hospitais.