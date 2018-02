O dirigente da SEP alertou ainda para o previsível agravamento da situação a partir de 01 de julho, com a passagem das 40 para as 35 horas de trabalho semanal.

Sobre o pagamento do trabalho extraordinário, o SEP refere que o Governo “assumiu o compromisso e emitiu circular para as instituições no sentido do trabalho extraordinário já realizado e em dívida ser pago até dezembro de 2017”.

“Chegados a finais de fevereiro, o Ministério da Saúde/Governo, inadmissivelmente, ainda não concretizou nenhum dos compromissos”, indica o SEP.

Segundo José Carlos Martins, no dia 16 de fevereiro o SEP deu um prazo até sexta-feira para o Ministério da Saúde apresentar propostas e marcar reuniões.

“Caso contrário, iremos avançar para a greve nacional”, prosseguiu.

Sobre o relacionamento institucional com a tutela, José Carlos Martins disse que é “deplorável”.

“É inadmissível que [dos] compromissos assumidos em outubro, nada tenha sido feito para os concretizar em janeiro e, por isso, a nossa boa fé neste Ministério da Saúde é praticamente nula. Mais do que discursos, queremos é ações”, concluiu.

(Notícia atualizada às 12h14)