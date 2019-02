“O que pretendo é dizer ao senhor Presidente quem são realmente os enfermeiros, o que é que eles sentem, que dificuldades é que tem e porque é que estão tão indignados, porque é que eles sofrem tanto e porque é que precisam da minha ajuda”, disse à agência Lusa Carlos Ramalho, que se encontra desde as 12:30 de quarta-feira em frente ao palácio de Belém, onde diz que estará em greve de fome até que sejam retomadas as negociações com o Governo.

O presidente do Sindepor confessou que “Ficaria muito satisfeito” se o encontro acontecesse, uma vez que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é “uma pessoa sensível com um caráter humano muito forte e muito desperto para as questões sociais”.

Questionado sobre o anúncio do enfermeiro Duarte Gil Barbosa, do hospital de São João do Porto também iniciar uma greve de fome na sexta feira frente à Assembleia da República, Carlos Ramalho disse não o conhecer, mas saudou a sua atitude.

“Não o conheço, mas quero saudá-lo pela sua coragem, sei o que ele sente, o que ele pensou e o que é que vai pensar à medida que o tempo for passando”, disse o dirigente sindical.

Sobre como foram as primeiras 24 horas, Carlos Ramalho desabafou que não foi agradável, mas que é uma luta que tem de se fazer em nome dos enfermeiros.